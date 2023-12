Beazer Homes USA Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

In den letzten zwei Wochen wurde über Beazer Homes Usa in sozialen Medien eher neutral diskutiert, wobei an fünf Tagen eine positive Stimmung herrschte und keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An insgesamt acht Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger auf sich zogen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft. Basierend auf dem Anleger-Sentiments bekommt Beazer Homes Usa insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Mit einem Wert von 5,76 ist Beazer Homes Usa deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt in der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche und somit unterbewertet, da das Branchen-KGV bei 62,44 liegt und somit ein Abstand von 91 Prozent errechnet wird. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen zeigt jedoch, dass das Unternehmen mehr Aufmerksamkeit und Diskussionen als üblich erhalten hat, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Beazer Homes Usa-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie der Beazer Homes Usa als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Beazer Homes Usa-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 31,93 und ein Wert für den RSI25 von 40,03, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.