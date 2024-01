Beaver (Holding) Company Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Die Analyse von China New Consumption ergibt, dass die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung auf sozialen Medien über einen längeren Zeitraum hinweg eher neutral sind. Dies weist auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine gleichbleibende Rate der Stimmungsänderung hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,255 HKD lag, was einem Rückgang um 50 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 0,51 HKD entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Die Betrachtung des 50-Tages-Durchschnitts zeigt jedoch, dass der letzte Schlusskurs (0,21 HKD) über dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von China New Consumption eine Rendite von -12,73 Prozent erzielt, was 7,95 Prozent unter dem Durchschnitt der Industrieaktien liegt. Im Bereich Bauwesen beträgt die mittlere jährliche Rendite -5,27 Prozent, wobei China New Consumption um 7,45 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.