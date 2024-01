Beaver (Holding) Company Aktie: Kann das wirklich sein?

Die technische Analyse der China New Consumption-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) derzeit bei 0,51 HKD liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 0.205 HKD gehandelt wird, was einem Abstand von -59,8 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,21 HKD, was einer Differenz von -2,38 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis dieser beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über China New Consumption zeigen keine klare Tendenz, sondern überwiegend neutrale Themen. Aus diesem Grund wird das Unternehmen als "Neutral" bewertet, und die Aktie wird als angemessen eingestuft.

Im Branchenvergleich hat die China New Consumption-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -25,19 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -19,49 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Bauwesen"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite 19,72 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI der China New Consumption-Aktie liegt derzeit bei 56 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25, basierend auf 25 Tagen, liegt ebenfalls im neutralen Bereich bei 54,33 Punkten. Somit erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.