Beaver (Holding) Company Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

In den letzten vier Wochen konnten bei China New Consumption keine signifikanten Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikante Zunahme oder Abnahme der Diskussionsbeiträge.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -61,18 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der China New Consumption-Aktie der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist mit einer Abweichung von -5,71 Prozent auf ein "Schlecht"-Rating hin.

Die Dividendenrendite für China New Consumption beträgt aktuell 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment zeigt keine signifikanten positiven oder negativen Ausschläge und in den sozialen Medien wurde in den letzten Tagen weder positiv noch negativ über China New Consumption diskutiert. Aus diesen Gründen ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für das Anleger-Sentiment.