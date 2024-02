Beaver Aktie: Ein handfester Grund

China New Consumption hat auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0 %, was 6,54 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 6,54 % ist. Dies führt zu einer niedrigeren Ertragslage und einer Einstufung als "Schlecht".

In den vergangenen 12 Monaten erzielte China New Consumption eine Performance von 30 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Baubranche im Durchschnitt um -9,55 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +39,55 Prozent im Branchenvergleich. Der Industriesektor hatte eine mittlere Rendite von -8,13 Prozent, wobei China New Consumption 38,13 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei China New Consumption ist insgesamt neutral, basierend auf den Diskussionen in den sozialen Medien der letzten beiden Wochen. In den letzten ein bis zwei Tagen waren weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei China New Consumption festgestellt werden. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch negativen Themen noch signifikante Unterschiede in der Anzahl der Beiträge wurden registriert. Somit erhält das Unternehmen in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Zusammengefasst ergibt sich für China New Consumption insgesamt eine Bewertung von "Neutral".