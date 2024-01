Beaver Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Die Anlegerdiskussionen zu China New Consumption auf Social-Media-Plattformen geben ein neutrales Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein, da es in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen gab.

Der Aktienkurs des Unternehmens hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -12,73 Prozent erzielt, was 7,95 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" liegt. Im Branchenvergleich liegt die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Bauwesen" bei -5,27 Prozent, wobei China New Consumption aktuell 7,45 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance bewerten wir die Aktie insgesamt als "Schlecht".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt China New Consumption mit 0 Prozent 6,32 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Branche "Bauwesen", die eine durchschnittliche Dividendenrendite von 6 Prozent aufweist. Daher ist die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für China New Consumption liegt auf 7-Tage-Basis bei 30,71 Punkten und auf 25-Tage-Basis bei 38,56 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Aufgrund dieser Analyse erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den RSI. Insgesamt wird die Aktie von China New Consumption daher in diesem Abschnitt als "Neutral" bewertet.