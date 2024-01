Beaver Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Die China New Consumption-Aktie zeigt sich in verschiedenen analytischen Bewertungen als unterdurchschnittlich. Bezogen auf das aktuelle Kursniveau beträgt die Dividendenrendite 0 Prozent, was 6,33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Entwicklung im Bereich des gleitenden Durchschnitts zeigt gemischte Signale: Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,51 HKD, was einem Rückgang von 54,31 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 0,233 HKD entspricht. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt hingegen beträgt 0,21 HKD, was einer Steigerung von 10,95 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs entspricht. Auf Basis dieser trendfolgenden Indikatoren wird die China New Consumption-Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls gemischte Signale: Der RSI7 beträgt 41,76 und der RSI25 liegt bei 41,3, was beides zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" und speziell der "Bauwesen"-Branche liegt die Rendite der China New Consumption-Aktie um mehr als 8 Prozent bzw. 7,16 Prozent darunter. Diese Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating.