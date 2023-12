Beaver Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Die Dividendenrendite von China New Consumption beträgt derzeit 0 Prozent, was bedeutet, dass sie leicht unter dem Durchschnitt von 0 Prozent für diese Aktie liegt. Die Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Neutral".

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der China New Consumption-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,51 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,208 HKD weicht um -59,22 Prozent ab, was auf charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage von 0,21 HKD zeigt sich jedoch nur eine Abweichung von -0,95 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von China New Consumption zeigen eine übliche Aktivität im Netz, weshalb sie in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Veränderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für China New Consumption ein "Neutral"-Wert.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite von China New Consumption mit -52,63 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt von 51 Prozent im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie". Auch im Vergleich zur "Bauwesen"-Branche, die eine mittlere Rendite von -2,13 Prozent aufweist, liegt China New Consumption mit 50,5 Prozent darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

