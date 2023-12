Beaver Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für den China New Consumption-RSI ergibt sich eine Bewertung als "Neutral" mit einer Ausprägung von 46,67. Auch der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, führt zu einer Einstufung als "Neutral" mit einem Wert von 55,2. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie von China New Consumption eine Dividendenrendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 6,34 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik als "Schlecht".

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt ebenfalls ein Rating von "Schlecht" für die China New Consumption-Aktie. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,51 HKD, während der Aktienkurs (0,202 HKD) um -60,39 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 0,21 HKD, was einer Abweichung von -3,81 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Neutral".

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Performance der China New Consumption-Aktie im Vergleich zum Sektor "Industrie" um -25,19 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Bauwesen"-Branche liegt die Rendite mit 21,28 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einem Rating von "Schlecht" in dieser Kategorie.