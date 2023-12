Beauty Kadan Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Die Aktie von Beauty Kadan zeigt laut einer Analyse von Sentiment und Buzz eine durchschnittliche Diskussionsintensität im Netz. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf diesen Faktor die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in letzter Zeit kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Beauty Kadan daher als "Neutral"-Wert eingestuft.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Beauty Kadan. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Auf Basis einer Stimmungsanalyse erhält Beauty Kadan daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird dem Unternehmen von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Beauty Kadan-Aktie beträgt aktuell 61, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt eine weder überkauft noch überverkauft-Einstufung (Wert: 56,27). Somit erhält die Analyse der RSIs zu Beauty Kadan insgesamt ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Beauty Kadan-Aktie derzeit bei 1033,44 JPY. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Neutral". Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt jedoch ein "Schlecht"-Signal aufgrund einer Differenz von -7,2 Prozent. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse daher "Neutral".