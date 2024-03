Beauty Kadan Aktie: Was passiert jetzt?

Die Stimmung und das Buzz: In den letzten Wochen gab es bei Beauty Kadan keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Die Stimmung ändert sich, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Beauty Kadan keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Beauty Kadan für diesen Bereich daher als "Neutral" bewertet.

Anleger: Aktienkurse lassen sich nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen für Beauty Kadan betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Auch die Nutzer der sozialen Medien haben in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung als "Neutral" eingestuft.

Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, und wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Für die Beauty Kadan-Aktie beträgt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage aktuell 1138,71 JPY. Der letzte Schlusskurs liegt deutlich darunter (-27,99 Prozent Abweichung). Auf dieser Basis erhält Beauty Kadan somit eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt einen letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-12,42 Prozent), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird Beauty Kadan auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Beauty Kadan wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 39,39 Punkten, was darauf hinweist, dass Beauty Kadan weder überkauft noch überverkauft ist. Das Wertpapier erhält daher eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Ergebnisse und führt zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält das Beauty Kadan-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.