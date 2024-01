Beauty Kadan Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Beauty Kadan. Der RSI7 liegt aktuell bei 70,1 Punkten, was darauf hinweist, dass Beauty Kadan überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Im Vergleich dazu ist der 25-Tage-RSI weniger stark schwankend. Beauty Kadan ist hier weder überkauft noch überverkauft und wird daher mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Beauty Kadan-Wertpapier also ein "Schlecht"-Rating in diesem Bereich.

Die Analyse der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Wochen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich ebenfalls nicht signifikant verändert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Beauty Kadan-Aktie also ein "Neutral"-Rating in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Beauty Kadan momentan auf 1063,47 JPY, während die Aktie selbst bei 1020 JPY notiert. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -4,09 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 1059,58 JPY, wodurch die Aktie mit -3,74 Prozent Abstand ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Beauty Kadan-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung in der technischen Analyse.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien zeigt, dass Beauty Kadan in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern als neutral bewertet wurde. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher insgesamt die Einstufung als "Neutral". Somit ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Einstufung für Beauty Kadan.