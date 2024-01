Beauty Health Co Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Verhältnis zur Zeit. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Beauty Health. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 48,84 Punkte, was bedeutet, dass Beauty Health derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI zeigt sich ein ähnliches Bild, auch hier wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zu Beauty Health veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die Stimmung rund um Aktien wird nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Bei Beauty Health zeigte die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Beauty Health blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Aktie von Beauty Health wurde in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt mit 4 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung von "Gut" führt. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 22,67 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 665,77 Prozent darstellt und somit mit der Einstufung "Gut" verbunden ist. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Beauty Health die Einschätzung "Gut".