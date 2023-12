Beauty Health Co Aktie: Was könnte passieren?

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung in Bezug auf die Beauty Health-Aktie lassen sich über einen längeren Zeitraum beobachten und auswerten. Die Anzahl der Diskussionsbeiträge deutet auf eine mittlere Aktivität im Netz hin und erfordert daher eine neutrale Bewertung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Beauty Health eine positive Bewertung in diesem Punkt.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ein durchschnittlicher Schlusskurs von 7,62 USD für die Beauty Health-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3,16 USD, was einer Abweichung von -58,53 Prozent entspricht und daher zu einer negativen charttechnischen Bewertung führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 3,61 USD liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt. Damit erhält die Beauty Health-Aktie insgesamt eine schlechte Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Beauty Health besonders negativ diskutiert, insbesondere in den letzten ein, zwei Tagen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine schlechte Einschätzung und erhält insgesamt eine schlechte Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) ermöglicht eine Aussage darüber, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Beauty Health-Aktie beträgt aktuell 43, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs daher eine neutrale Bewertung für Beauty Health.