Beauty Health Co Aktie: Überstürzen Sie nichts!

In den letzten zwölf Monaten gab es 4 positive, 0 neutrale und 0 negative Analystenbewertungen für Beauty Health, was im Durchschnitt einer positiven Einschätzung entspricht. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten zu Beauty Health. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 22,67 USD. Dies bedeutet, dass die Aktie um 650,55 Prozent steigen könnte, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 3,02 USD, was einer positiven Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Beauty Health-Aktie daher eine positive Empfehlung vonseiten der Analysten.

Die langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Bei Beauty Health zeigten sich interessante Aspekte bei dieser Analyse. Die Diskussionsintensität hat sich stark verändert, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt hingegen unverändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einschätzung.

In den vergangenen zwei Wochen wurden die Bewertungen von Beauty Health in sozialen Medien überwiegend neutral eingeschätzt. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen angesprochen, was zu einer neutralen Gesamteinstufung der Anleger-Stimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Der 7-Tage-RSI von Beauty Health liegt derzeit bei 22,83 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit positiv bewertet wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an und wird daher neutral bewertet. Insgesamt erhält Beauty Health eine positive Bewertung für diesen Punkt der Analyse.