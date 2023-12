Beauty Health Co Aktie: Reine Nervensache!

Die Beauty Health-Aktie hat sich in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich bei 7,62 USD eingependelt. Allerdings lag der Schlusskurs am letzten Handelstag bei nur 3,16 USD, was einem Unterschied von -58,53 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 3,61 USD zeigt mit einem Schlusskurs unter diesem Durchschnitt (-12,47 Prozent Abweichung) eine negative Tendenz. Somit wird auch auf kurzfristigerer Basis ein "Schlecht"-Rating vergeben. Insgesamt erhält Beauty Health also eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes lässt sich sagen, dass über Beauty Health in den letzten Monaten eine mittlere Diskussionsintensität herrschte. Die Rate der Stimmungsänderung weist allerdings eine positive Tendenz auf, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment rund um die Aktie zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders negativ über sie diskutiert wurde. Die Stimmung ist vor allem von negativen Themen geprägt, was zu einer aktuellen "Schlecht"-Einschätzung führt.

Die Analysten bewerten die Aktie langfristig als "Gut"-Titel. Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie 4 positive Bewertungen, 0 neutrale und 0 negative. Die Analysten erwarten ein Kursziel von 22,67 USD, was einer Erwartung von 617,3 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Beauty Health daher die Bewertung "Gut".