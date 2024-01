Beauty Health Co Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Anleger: Die Beurteilung der Aktienkurse kann neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung erfolgen. Laut unseren Analysten wurden Beauty Health auf sozialen Plattformen betrachtet, und es wurde festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Allerdings haben die Nutzer in den sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen über Beauty Health diskutiert. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung "Gut". Die Redaktion stufte Beauty Health daher als "Gut" in Bezug auf die Stimmung ein.

Relative Strength Index: Um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Dies ergibt den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse, der häufig im Finanzmarkt verwendet wird. Wir bewerten nun Beauty Health anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 69,51 Punkten, was bedeutet, dass die Beauty Health-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI25 für Beauty Health auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist (Wert: 41.36). Aus diesem Grund erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung.

Sentiment und Buzz: Bei Beauty Health wurde in den letzten Wochen eine deutliche Verschiebung des Stimmungsbildes in Richtung Negativ festgestellt. Eine Veränderung des Stimmungsbildes tritt auf, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Beauty Health in diesem Punkt negative Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Dafür wird eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Insgesamt erhält Beauty Health daher für diese Stufe ein "Schlecht".

Analysteneinschätzung: Analysten bewerten die Beauty Health-Aktie derzeit als "Gut". Dieses Rating setzt sich aus 4 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Es liegen keine Analystenupdates zu Beauty Health aus dem letzten Monat vor. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (22,67 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotenzial von 665,77 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs von 2,96 USD), was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Beauty Health eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.