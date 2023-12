Beauty Garage Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Die Stimmung unter den Anlegern ist neutral, wenn es um die Aktie von Beauty Garage geht. In den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen weder positiv noch negativ über das Unternehmen diskutiert. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Basierend auf diesem Stimmungsbild hat die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhalten, die sich aus dem Anleger-Sentimentsbarometer ergibt.

In Bezug auf Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Beauty Garage festgestellt. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet, da es weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen gab.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Beauty Garage-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Beauty Garage-Aktie ergibt sich ein Wert von 82,12 für den RSI7 (sieben Tage), was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, und ein Wert von 67,94 für den RSI25 (25 Tage), der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Dadurch ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength-Index.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Beauty Garage-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 3951,96 JPY im Vergleich zum aktuellen Kurs (2021 JPY) eine Abweichung von -48,86 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 3062,62 JPY liegt mit einer Abweichung von -34,01 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.