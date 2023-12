Beauty Garage Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Die Stimmung und das Interesse an Beauty Garage können über einen längeren Zeitraum hinweg anhand der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und analysiert werden. Dadurch lassen sich interessante Schlussfolgerungen über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate ziehen. Insgesamt zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum ebenfalls stabil, was wiederum zu einer neutralen Einschätzung führt.

Aus charttechnischer Sicht wird die Beauty Garage als "schlecht" eingestuft, da der aktuelle Kurs von 2021 JPY sowohl 34,01 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage als auch 48,86 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage liegt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Beauty Garage beträgt 82,12 und wird daher ebenfalls als "schlecht" bewertet. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 67,94 eine neutrale Einschätzung an. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "schlecht" basierend auf dem RSI.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Beauty Garage eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Beauty Garage daher insgesamt eine "neutral" Einschätzung für die Anlegerstimmung.