Beauty Garage Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Die Beauty Garage hat in den letzten Tagen einen Kurs von 2181 JPY erreicht, was einer Entfernung von +1,17 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet liegt die Distanz zum GD200 bei -1,76 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher insgesamt als "Neutral" bewertet.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz um Beauty Garage zeigt sich eine normale Diskussionsintensität, die keine signifikanten Veränderungen in der Stimmung mit sich bringt. Daher wird das Sentiment als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Beauty Garage liegt bei 38,18, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hindeutet und somit eine Bewertung als "Neutral" nach sich zieht. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 57 und bestätigt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen weder positive noch negative Ausschläge in Bezug auf Beauty Garage, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Zusammenfassend wird das Unternehmen daher in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.