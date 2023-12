Beauce Gold Fields Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Weitere Suchergebnisse zu "Gold Fields":

Die Beauce Gold Fields-Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 0,05 CAD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 0,035 CAD liegt. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von -30 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 0,04 CAD, was einem Abstand von -12,5 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Beauce Gold Fields als neutral eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 100, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 50 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Hinsichtlich der Stimmung rund um die Aktie von Beauce Gold Fields zeigen die Analysen aus Bankhäusern sowie das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet, dass die Aktivität und Stimmungsänderung eine neutrale Bewertung ergeben. Insofern wird der Beauce Gold Fields-Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" vergeben.

Die Betrachtung der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend negativ waren, während in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen wurden. Somit wird die Aktie für diese Betrachtung als "Schlecht" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich somit eine negative Einschätzung hinsichtlich der Aktie von Beauce Gold Fields sowohl aufgrund der technischen Analyse als auch der Stimmungslage unter den Investoren und Nutzern.