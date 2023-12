Beauce Gold Fields Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Weitere Suchergebnisse zu "Gold Fields":

Die Beauce Gold Fields hat in den letzten Tagen einen Kurs von 0,035 CAD erreicht, was 12,5 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, wird die Aktie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei 30 Prozent liegt. Somit wird die Aktie für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für die Beurteilung ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass Beauce Gold Fields weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und liegt ebenfalls bei 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Beauce Gold Fields-Wertpapier somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In den letzten zwei Wochen wurde Beauce Gold Fields von hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergibt sich aus einer Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen, die sich mit diesem Wert befasst haben. Auch wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft.

In den letzten Wochen wurde keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Beauce Gold Fields festgestellt. Da keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Beauce Gold Fields für diese Stufe daher ein "Neutral"-Rating.