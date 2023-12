Beauce Gold Fields Aktie: Aus und vorbei!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold Fields":

Die technische Analyse von Beauce Gold Fields-Aktien zeigt, dass der gleitende Durchschnitt sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis negative Indikatoren aufweist. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,05 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,035 CAD liegt, was einer Abweichung von -30 Prozent entspricht. Gleiches gilt für den 50-Tage-Durchschnitt, der bei 0,04 CAD liegt und somit eine Abweichung von -12,5 Prozent aufweist. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Auch der Relative Strength Index (RSI) deutet auf negative Signale hin, da der Wert der Beauce Gold Fields-Aktie bei 100 liegt, was als überkauft gilt. Ausgeweitet auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 50, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Insgesamt ergibt dies eine "Schlecht"-Bewertung gemäß RSI.

Bei der Analyse von Sentiment und Buzz in den sozialen Medien ergibt sich eine neutrale Bewertung, da in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt wurden.

Auch die Betrachtung der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt neutrale Kommentare und Themen in Bezug auf Beauce Gold Fields. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" hinsichtlich der Stimmung.

Insgesamt lässt die technische Analyse und die Betrachtung von Sentiment und Buzz auf "Schlecht" und "Neutral" Einstufungen schließen, ohne jedoch eine klare fundamentale Bewertung der Aktie zu ermöglichen.