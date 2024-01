Beasley Broadcast Aktie: Was noch aussteht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Der RSI der Beasley Broadcast liegt bei 20 und wird daher als "gut" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 34,85 und wird als "neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher eine Einschätzung von "gut" für die Beasley Broadcast.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Beasley Broadcast von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Allerdings wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser gemischten Anleger-Stimmung wird eine "neutral"-Einstufung für Beasley Broadcast abgeleitet.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Beasley Broadcast-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,91 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,93 USD liegt also auf ähnlichem Niveau, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine "gute" Bewertung aufgrund einer positiven Entwicklung.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher schlecht, was zu einer "schlechten" Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich aus der technischen Analyse und dem Stimmungsbild eine gemischte Einschätzung für Beasley Broadcast, mit einer Tendenz zu einer neutralen bis schlechten Bewertung.