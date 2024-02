Beasley Broadcast Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Anleger von Beasley Broadcast. Das Stimmungsbarometer zeigte an sieben Tagen grün an, was bedeutet, dass negative Diskussionen nicht aufgezeichnet werden konnten. An insgesamt sechs Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und gibt eine entsprechende Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz über Beasley Broadcast ergibt sich jedoch ein differenzierteres Bild. Die Diskussionsintensität war in den vergangenen Monaten nur schwach, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung für diesen Faktor führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Beasley Broadcast somit eine "Schlecht"-Bewertung bezüglich des Sentiments und Buzz im Netz.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 0,91 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,86 USD deutlich darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,87 USD, was einer ähnlichen Höhe wie der letzte Schlusskurs entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Beasley Broadcast auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Beasley Broadcast liegt bei 60, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 54,9 und bestätigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Zusammenfassend ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung der Aktie als "Neutral".