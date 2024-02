Beasley Broadcast Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Die technische Analyse der Beasley Broadcast-Aktie zeigt interessante Ergebnisse. Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt aktuell 66,67 und deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt einen RSI-Wert von 46, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Neutral" betrachtet.

Aus charttechnischer Sicht ist der aktuelle Kurs der Beasley Broadcast bei 0,85 USD mit einer Entfernung von -6,59 Prozent vom GD200 (0,91 USD) ein "Schlecht"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen darstellt, weist einen Kurs von 0,86 USD auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Beasley Broadcast-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich ein gemischtes Bild. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist insgesamt positiv, da vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Trotzdem wurde in den sozialen Medien in den letzten Tagen weder stark positiv noch negativ über Beasley Broadcast diskutiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.