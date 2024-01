Beasley Broadcast Aktie: Endlich geschafft?

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung einer Aktie. Bei Beasley Broadcast zeigen sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich negativ entwickelt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von Beasley Broadcast bei 0,92 USD liegt, was +2,22 Prozent über dem GD200 (0,9 USD) liegt. Das wird als "Neutral"-Signal bewertet. Der GD50 beträgt 0,78 USD, was einem Kursabstand von +17,95 Prozent entspricht, was wiederum als "Gut"-Signal interpretiert wird. Zusammen ergibt sich eine "Gut"-Bewertung für den Aktienkurs, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 14,29 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hindeutet und eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI ergibt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine weniger starke Schwankung und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich ein "Gut"-Rating für Beasley Broadcast in diesem Abschnitt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne wesentliche Richtungsausschläge. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Neutral" eingestuft.