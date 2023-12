Beasley Broadcast Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Weitere Suchergebnisse zu "Pool":

Die Einschätzung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Die Analysten haben Beasley Broadcast auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den vergangenen ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Beasley Broadcast in den sozialen Medien diskutiert. Daher erhält die Aktie die Einstufung "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der 7-Tage-RSI von Beasley Broadcast liegt momentan bei 33,33 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Auch der 25-Tage-RSI zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Beasley Broadcast bei 0,91 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,79 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -13,19 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt einen Abstand von +3,95 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ist für die Einschätzung einer Aktie wichtig. Dabei wurde sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Beasley Broadcast zeigte dabei interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität hat deutlich abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung hat sich negativ verändert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinstufung als "Schlecht".