BearingPoint beruft Dr. Stefan Penthin zum nächsten weltweiten Managing Partner

Frankfurt am Main (ots) -Im Rahmen eines geplanten Übergangsprozesses wird Kiumars Hamidian den Staffelstab nach zwei Amtszeiten an Dr. Stefan Penthin übergebenTurnusgemäß hat die Partnerschaft der Management- und Technologieberatung BearingPoint einen neuen Managing Partner gewählt: Dr. Stefan Penthin wird zum 1. September 2024 die Nachfolge von Kiumars Hamidian antreten, der nach sechs Jahren im Amt wie geplant nicht mehr zur Wiederwahl stand. Der neue Managing Partner wurde in einem etablierten Auswahlverfahren von allen Partnern nach dem Prinzip 'Ein Partner - eine Stimme' gewählt.Dr. Stefan Penthin kommentiert: "Ich bedanke mich sehr für das mir entgegengebrachte Vertrauen der Partnerschaft und freue mich auf die bevorstehende Aufgabe. Ich werde mich mit voller Kraft für den langfristigen Erfolg unserer Kunden und unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einsetzen. Wir sind ein starkes Team und verfügen über ein schlagkräftiges Angebotsportfolio, das von Innovationsgeist und Unternehmertum geprägt ist. Damit befinden wir uns in einer hervorragenden Ausgangsposition, um weiterhin nachhaltige Ergebnisse für unsere Kunden zu generieren und sie auf ihrem Weg zum Erfolg zu unterstützen."Dr. Stefan Penthin gehört seit 23 Jahren zu BearingPoint und wurde 2012 zum Partner ernannt. Er ist Teil des globalen Managementkomitees sowie der deutschen Geschäftsleitung. Zudem verantwortet er als globaler Leiter BearingPoints Marktsegmente sowie den Bereich Automotive & Industrial Manufacturing. Er verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Beratungsbranche und hat große globale Projekte und Unternehmenstransformationsprogramme mit dem Branchenschwerpunkt Automobil- und Fertigungsindustrie geleitet. Seine Fachexpertise konzentriert sich auf die Bereiche Supply Chain Management, Operational Excellence sowie Produktions- und Logistikoptimierung. Zu seinen Kunden zählen sowohl multinationale Konzerne als auch branchenspezifische Unternehmen aus der ganzen Welt.Kiumars Hamidian kommentiert: "Ich freue mich sehr, dass sich die Partnerschaft für Stefan Penthin als nächsten Managing Partner ausgesprochen hat. Ich bin mir sicher, dass unser Unternehmen bei Stefan in sehr guten Händen ist und er die Erfolgsgeschichte von BearingPoint weiterschreiben wird. Stefan ist eine sehr geschätzte Führungspersönlichkeit. In zahlreichen Projekten hat er seine exzellenten Managementfähigkeiten und tiefgreifenden Branchenkenntnisse unter Beweis gestellt und gemeinsam mit unseren Kunden außerordentliche Erfolge erzielt. In seiner Funktion als globaler Leiter unserer Marktsegmente hat Stefan einen bedeutenden Beitrag zum Geschäftserfolg unseres Unternehmens geleistet. Er fungiert als Vorbild und steht für die BearingPoint-Werte und -Prinzipien. Mit der vollen Unterstützung unserer Partnerschaft starten wir nun gemeinsam den Übergabeprozess", so Kiumars Hamidian.Kiumars Hamidian, der seit 2018 als Managing Partner von BearingPoint fungiert, führte das Unternehmen erfolgreich durch die Corona-Pandemie und zu neuen Spitzenleistungen. Der Umsatz stieg auf über eine Milliarde Euro und die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wuchs auf über 6.000 an. Während seiner Amtszeit wurden 13 Akquisitionen abgeschlossen, eine neue Tochtergesellschaft in Indien eröffnet und das Geschäft in den USA und China ausgebaut. Zudem wurde das erste Joint Venture, Arcwide, erfolgreich am Markt etabliert sowie BearingPoint RegTech und BearingPoint Beyond (heute starke unabhängige Unternehmen) erfolgreich ausgegliedert. Darüber hinaus hat BearingPoint seinen Purpose "Together, we are more than business" fest verankert und eine Kultur etabliert, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt.Nach Abschluss der Übergabe an Dr. Stefan Penthin wird Kiumars Hamidian Anfang 2025 in den offiziellen Vorruhestand gehen.Über BearingPointBearingPoint ist eine unabhängige Management- und Technologieberatung mit europäischen Wurzeln und globaler Reichweite. Das Unternehmen agiert in drei Geschäftsbereichen: Consulting, Products und Capital. Consulting umfasst das klassische Beratungsgeschäft mit dem Dienstleistungsportfolio People & Strategy, Customer & Growth, Finance & Risk, Operations sowie Technology. Im Bereich Products bietet BearingPoint Kunden IP-basierte Managed Services für geschäftskritische Prozesse. Capital deckt die Aktivitäten im Bereich M&A, Ventures, und Investments von BearingPoint ab.Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweit führenden Unternehmen und Organisationen. Das globale Netzwerk von BearingPoint mit mehr als 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt Kunden in über 70 Ländern und engagiert sich gemeinsam mit ihnen für einen messbaren und langfristigen Geschäftserfolg.Weitere Informationen:Homepage: www.bearingpoint.comLinkedIn: www.linkedin.com/company/bearingpointPressekontakt:Alexander BockGlobal Senior Manager CommunicationsTel: +49 89 540338029E-Mail: alexander.bock@bearingpoint.comOriginal-Content von: BearingPoint GmbH, übermittelt durch news aktuell