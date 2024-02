BearingPoint baut Schadenmanagement-Kompetenzen im Bereich Versicherungen mit neuem Partner Dominic Testrut und Team weiter aus

Frankfurt am Main (ots) -Das neue Team bietet Spitzenkompetenz und jahrzehntelange Erfahrung für VersicherungsunternehmenDie Management- und Technologieberatung BearingPoint freut sich, die strategische Erweiterung ihrer Kapazitäten im Segment Versicherungen (https://www.bearingpoint.com/de-de/branchen/insurance/) mit einem Experten-Team mit Fokus Schadenmanagement und neue Geschäftsmodelle bekanntzugeben. Das Team wird von Dominic Testrut als Partner geleitet.In seinen mehr als 20 Jahren in der Versicherungsbranche hat Dominic Testrut (https://www.bearingpoint.com/en/our-people/meet-our-people/dominic-testrut/) viele nationale und internationale Kunden bei ihrer Organisationsstrategie und der digitalen Transformation unterstützt. Sein Fokus umfasst die Strategie- und Prozessberatung entlang der Versicherungswertschöpfungskette, Digitalisierung von Geschäftsprozessen sowie das Programmmanagement für Business- und IT-Transformation.Der studierte Wirtschaftsingenieur verfügt durch seine verschiedenen Managementfunktionen bei einem globalen Versicherungskonzern sowie bei IT-Service-, Software- und Beratungsunternehmen über eine breite Expertise und tiefe Marktkenntnis.Dominic Testrut: "Unsere Mission ist es, gemeinsam mit einem engagierten Team von Transformationsexperten die Versicherung der Zukunft zu formen - eine, die auf Effizienz, Innovation und Resilienz basiert."Verstärkung des ServiceangebotsDominic Testrut bringt ein Expertenteam mit, das über eine gemeinsame langjährige Erfahrung in der Versicherungsbranche verfügt und deren Maschinenräume kennt. Das Team hat Projekte im Fach- und IT-Bereich von Versicherungen geleitet und verantwortet, innovative Modelle für Versicherungen entwickelt und bringt gleichzeitig eine langjährige Erfahrung in der Beraterbranche mit.Das neue Versicherungsteam verstärkt das Serviceangebot von BearingPoint unter anderem mit folgenden Themengebieten:- Transformation der "Versicherung der Zukunft"- Schadenmanagement und neue Geschäftsmodelle- Effizienz in der Organisation- Innovation in den Produkten- Resilienz im VersicherungsmodellIris Grewe, Regionalleiterin Deutschland, Schweiz, Österreich bei BearingPoint: "Ich freue mich sehr über die Verstärkung unseres Angebots im Bereich Schadenmanagement. Mit Dominic Testrut und Team haben wir weitere, bewährte Spitzenkompetenz für unsere Versicherungskunden an Bord geholt. Mit der Kombination aus fundierter Fachbereichskenntnis und tiefem Technologiewissen können sie unseren Kunden einen fassbaren Mehrwert im Hinblick auf effizientere Prozesse, Produktinnovationen sowie resilientere Betriebsmodelle bieten."Über BearingPointBearingPoint ist eine unabhängige Management- und Technologieberatung mit europäischen Wurzeln und globaler Reichweite. Das Unternehmen agiert in drei Geschäftsbereichen: Consulting, Products und Capital. Consulting umfasst das klassische Beratungsgeschäft mit dem Dienstleistungsportfolio People & Strategy, Customer & Growth, Finance & Risk, Operations sowie Technology. Im Bereich Products bietet BearingPoint Kunden IP-basierte Managed Services für geschäftskritische Prozesse. Capital deckt die Aktivitäten im Bereich M&A, Ventures, und Investments von BearingPoint ab.Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweit führenden Unternehmen und Organisationen. Das globale Netzwerk von BearingPoint mit mehr als 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt Kunden in über 70 Ländern und engagiert sich gemeinsam mit ihnen für einen messbaren und langfristigen Geschäftserfolg.Weitere Informationen:Homepage: www.bearingpoint.comLinkedIn: www.linkedin.com/company/bearingpointPressekontakt:Alexander BockGlobal Senior Manager CommunicationsTel: +49 89 540338029E-Mail: alexander.bock@bearingpoint.comOriginal-Content von: BearingPoint GmbH, übermittelt durch news aktuell