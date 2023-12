Beard Energy Transition Acquisition Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Weitere Suchergebnisse zu "Beard Energy Transition Acquisition Corp":

Die technische Analyse von Beard Energy Transition Acquisition zeigt, dass das Unternehmen derzeit ein "Neutral"-Rating erhält. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 10,55 USD, während der letzte Schlusskurs bei 10,73 USD liegt, was einer Abweichung von +1,71 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 10,74 USD zeigt eine ähnliche Nähe zum letzten Schlusskurs (-0,09 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität und eine negative Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis liegt bei 40 bzw. 51,09, was darauf hinweist, dass Beard Energy Transition Acquisition weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien und die aktuellen Nachrichten deuten ebenfalls auf eine überwiegend negative Stimmung bei den Marktteilnehmern hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.