Bear Electric Appliance Aktie: Das wird teuer!

Die technische Analyse der Bear Electric Appliance zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 68,51 CNH verläuft. Dadurch erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 51,77 CNH aus dem Handel ging und somit einen Abstand von -24,43 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage schneidet die Aktie mit einem Niveau von 54,62 CNH schlecht ab, was einer Differenz von -5,22 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie auf Basis beider Zeiträume demnach als "Schlecht" bewertet.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung für Bear Electric Appliance in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt ist. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung, da auch eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien gemessen wurde. Dies deutet auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hin. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 50) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 60,63) führen zu einer "Neutral"-Einstufung der Aktie.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Bear Electric Appliance diskutiert, wobei an nur zwei Tagen die Diskussion von positiven Themen geprägt war. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute mit einer "Schlecht"-Einschätzung bewertet. Insgesamt erhält Bear Electric Appliance auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Schlecht"-Bewertung.