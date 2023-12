Beamtree Holdings Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung im Sentiment und Buzz rund um Beamtree in den sozialen Medien. Die Diskussionen waren weder übermäßig positiv noch negativ, weshalb die Redaktion dem Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung gibt. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie gibt Aufschluss darüber, wie stark das Interesse der Anleger an einem Unternehmen ist. In diesem Fall wurde über Beamtree in etwa so viel diskutiert wie gewöhnlich, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,25 AUD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,24 AUD liegt, was einer Abweichung von -4 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 0,22 AUD, was einer Abweichung von +9,09 Prozent entspricht und somit zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Beamtree liegt bei 33,33, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Auch der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, deutet mit einem Wert von 53,7 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

Anhand der Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien lässt sich das Anleger-Sentiment ableiten. In den letzten zwei Wochen wurde über Beamtree eher neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für Beamtree führt.