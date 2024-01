Beamtree Holdings Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Die Stimmung der Anleger bezüglich Beamtree in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten beiden Wochen haben wir die Äußerungen und Meinungen ausgewertet, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führte.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Beamtree aktuell bei 0,24 AUD verläuft. Der Aktienkurs selbst ging bei 0,235 AUD aus dem Handel, was einen Abstand von -2,08 Prozent zum GD200 bedeutet. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage hat die Aktie derzeit ein Niveau von 0,23 AUD angenommen, was einer Differenz von +2,17 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher auf Basis der beiden Zeiträume eine "Neutral"-Einstufung.

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Beamtree in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Zudem wurde über Beamtree deutlich weniger als normal diskutiert, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit hindeutet. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Beamtree-Aktie hat einen Wert von 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft und erhält daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Beamtree.