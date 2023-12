Beamtree Holdings Aktie: Kann das wirklich sein?

Bei Beamtree gibt es in den sozialen Medien keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes, weshalb das Unternehmen mit "Neutral" bewertet wird. Auch die Anzahl der Diskussionen hat sich nicht wesentlich verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Relative Strength Index (RSI) für die Beamtree-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 36, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 41,67) bestätigt diese Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine "Neutral"-Bewertung. Aus charttechnischer Sicht erhält Beamtree aufgrund des Unterschieds zum 200-Tages-Durchschnitt eine "Schlecht"-Bewertung, während der Schlusskurs im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt eine "Neutral"-Bewertung bringt. Insgesamt ergibt sich daher für die einfache Charttechnik ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung seitens der Redaktion führt. Somit ergibt sich insgesamt für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

