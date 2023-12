Beamtree Holdings Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Beamtree wurde in den letzten zwei Wochen von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet, so die Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen. Auch wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Beamtree-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 47, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (38,89) führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Somit ergibt sich nach der RSI-Bewertung insgesamt ein "Neutral"-Rating für Beamtree.

Hinsichtlich Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz bleiben unverändert, weshalb Beamtree auf dieser Ebene ein "Neutral"-Rating erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Beamtree-Aktie von 0,23 AUD -8 Prozent unter dem GD200 (0,25 AUD) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Demgegenüber liegt der GD50 bei 0,22 AUD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung des Aktienkurses, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.