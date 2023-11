Beam Therapeutics Inc Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Analystenbewertung: In den letzten zwölf Monaten wurden für Beam Therapeutics 5 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen von Analysten abgegeben, was im Durchschnitt einer "guten" Bewertung entspricht. Im vergangenen Monat gab es 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Empfehlungen. Dies macht die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht zu einem "guten" Titel. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 65,8 USD. Dies würde bedeuten, dass die Aktie um 130,15 Prozent steigen könnte, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 28,59 USD. Aus Sicht der Analysten erhält die Beam Therapeutics-Aktie somit insgesamt eine "gute" Empfehlung.

Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung bezüglich einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Beam Therapeutics im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden hauptsächlich positive Meinungen veröffentlicht. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Markt vor allem mit positiven Themen rund um Beam Therapeutics. Insgesamt ergibt sich dadurch eine "gute" Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) von Beam Therapeutics liegt derzeit bei 29,28 USD. Dies führt zur Einstufung als "neutral", da der Aktienkurs selbst bei 28,59 USD lag und somit einen Abstand von -2,36 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 23,23 USD. Dies entspricht einer Differenz von +23,07 Prozent und somit einem "guten" Signal für die Beam Therapeutics-Aktie. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet somit "gut".

Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Beam Therapeutics wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 44,47 Punkten, was darauf hinweist, dass Beam Therapeutics weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "neutralen" Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 34,79, was ebenfalls auf eine "neutrale" Einstufung hindeutet. Insgesamt erhält das Wertpapier von Beam Therapeutics somit eine "neutrale" Bewertung in diesem Abschnitt.