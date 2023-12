Beam Therapeutics Inc Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Die technische Analyse der Beam Therapeutics-Aktie ergibt, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage durchschnittlich bei 28,48 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 27,45 USD liegt 3,62 Prozent darunter, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 24,51 USD, und der letzte Schlusskurs liegt darüber, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Beam Therapeutics-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 56, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 41,1, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung nach RSI-Analyse für Beam Therapeutics.

Die Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate ergeben, dass 4 von 5 Bewertungen "Gut" und 1 "Neutral" sind. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 66,75 USD, was auf ein Potenzial von 143,17 Prozent hindeutet und zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Beam Therapeutics also ein "Gut"-Rating von den Analysten.