Beam Therapeutics Inc Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Beam Therapeutics liegt bei 28,53, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 38,75 und wird als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Beam Therapeutics daher eine Einschätzung von "Gut".

Bei einer Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt sich ein Wert von 27,57 USD. Der letzte Schlusskurs von 32,9 USD liegt damit deutlich darüber (Unterschied +19,33 Prozent), was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" auf dieser Basis führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (27,41 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+20,03 Prozent), was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Beam Therapeutics-Aktie somit auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Beam Therapeutics von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien besonders positiv bewertet, während in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Neutral"-Einstufung.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie zu. Bei Beam Therapeutics wurde in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Die Kommunikationsfrequenz hingegen blieb unverändert. Insgesamt erhält Beam Therapeutics daher auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Rating.