Beam Therapeutics Inc Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Für die Aktie von Beam Therapeutics liegt der RSI bei 55,77, was als „neutral“ eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 44,82 und verweist ebenfalls auf eine „neutral“ Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher die Gesamteinschätzung als „neutral“.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An neun Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen im Zusammenhang mit Beam Therapeutics diskutiert. Entsprechend wird die Aktie von der Redaktion mit „Gut“ bewertet. Das Anleger-Sentiment wird insgesamt als „Gut“ eingeschätzt.

Wesentliche Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Beam Therapeutics wurde in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet. Daher wird die Aktie auch hier mit „Gut“ bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Beam Therapeutics auf dieser Stufe daher eine „Gut“-Bewertung.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Beam Therapeutics auf 27,9 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 34,95 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +25,27 Prozent, was als „Gut“ bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 31,44 USD, was einer Distanz von +11,16 Prozent entspricht und ebenfalls als „Gut“ eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie von Beam Therapeutics daher mit „Gut“ bewertet.