Beam Therapeutics Inc Aktie: Da kann man verrückt werden!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Beam Therapeutics diskutiert, wobei vor allem positive Meinungen überwogen. Allerdings wurden in den letzten Tagen auch vermehrt negative Themen rund um Beam Therapeutics diskutiert, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Beam Therapeutics bei 28,22 USD liegt, während die Aktie selbst bei 27,22 USD gehandelt wird. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aufgrund einer Distanz von -3,54 Prozent zum GD200. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 25,61 USD, was die Aktie mit einem Abstand von +6,29 Prozent als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI), ein Signal der technischen Analyse, steht bei 65,54, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

In den letzten zwölf Monaten hat Beam Therapeutics insgesamt 5 Analystenbewertungen erhalten, mit einer durchschnittlichen Bewertung von "Gut". Dies setzt sich aus 4 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 66,75 USD ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 145,22 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung durch die Analysten führt. Insgesamt erhält Beam Therapeutics somit eine "Gut"-Bewertung.