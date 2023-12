Beam Therapeutics Inc Aktie: Alles andere als uninteressant …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um den aktuellen Status eines Titels zu bewerten. Für Beam Therapeutics wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 39,68 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Ebenso zeigt der 25-Tage-RSI mit einem Wert von 37,74 eine neutrale Einstufung an. Somit wird die Aktie von Beam Therapeutics insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Beam Therapeutics-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 28,59 USD. Der letzte Schlusskurs von 29,79 USD weicht um +4,2 Prozent ab und wird daher ebenfalls neutral bewertet. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen beträgt aktuell 24,27 USD, was einem Abweichung von +22,74 Prozent entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

Die Diskussionen auf sozialen Medien zeigen ein überwiegend positives Stimmungsbild und deutliche Zustimmung zu Beam Therapeutics in den vergangenen Wochen. Dadurch wird das Unternehmen insgesamt als "Gut" eingestuft.

Bezüglich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien zeichnet sich jedoch eine Verschlechterung des Stimmungsbildes ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Ebenso wurde eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hinweist, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Beam Therapeutics auf dieser Stufe daher ebenfalls eine "Schlecht"-Rating.

Zusammenfassend ergibt sich eine neutrale Gesamtbewertung für Beam Therapeutics basierend auf dem RSI und der technischen Analyse, während die Anlegerstimmung als "Gut" eingestuft wird.