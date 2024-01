Beam Global-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Die technische Analyse der Beam Global-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 9,24 USD liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 7,09 USD, was einem Unterschied von -23,27 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Bei der Analyse des 50-Tages-Durchschnitts (6,06 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+17 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Beam Global-Aktie damit eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Einschätzung der Aktienkurse basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Die Analyse von Kommentaren auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Stimmung hauptsächlich positiv war, jedoch wurden in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen diskutiert. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf Sentiment und Buzz war in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Beam Global in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie zeigt, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall führte die durchschnittliche Diskussion über Beam Global zu einer "Neutral"-Bewertung, insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Bewertung durch institutionelle Analysten ergibt für Beam Global ein langfristiges Rating von "Gut", basierend auf einer Entwicklung von 252,61 Prozent und einem mittleren Kursziel von 25 USD. Insgesamt erhält die Aktie damit eine "Gut"-Einschätzung von institutionellen Analysten.