Beam Global Aktie: Was für ein Erfolg!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation zu setzen und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Für die Beam Global-Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage bei 32. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da sie weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI der letzten 25 Tage beträgt 37,29, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Beam Global.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Die Anleger diskutierten hauptsächlich positive Themen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Beam Global diskutiert.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Beam Global insgesamt 1 Analystenbewertungen, die durchschnittlich als "Gut" eingestuft wurden. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose lässt ein Aufwärtspotential von 252,61 Prozent erkennen, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monat zunehmend schlechter wurde, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität zeigt jedoch, dass das Unternehmen mehr Aufmerksamkeit der Anleger erfuhr als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Beam Global-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.