Beam Global Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Die technische Analyse der Beam Global-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 8,93 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 5,95 USD liegt damit deutlich darunter, was einer Differenz von -33,37 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein Wert von 6,1 USD, was einer ähnlichen Höhe des letzten Schlusskurses (-2,46 Prozent) entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie. Insgesamt wird die Beam Global-Aktie somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Beam Global-Aktie hat einen Wert von 86, was auf eine überkaufte Aktie hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage Basis liegt jedoch bei 46,37, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Beam Global.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass aus den letzten zwölf Monaten 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten vorliegen, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für Beam Global liegt bei 25 USD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Aus Analystensicht erhält die Beam Global-Aktie somit insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und daher eine "Neutral"-Einstufung erhält. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Wert Einstufung führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Beam Global die Einstufung: "Neutral".