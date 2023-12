Beam Global Aktie: Enormes Potenzial ....

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit eine gute Möglichkeit bietet, überkaufte oder unterkaufte Titel zu identifizieren. In Bezug auf die Beam Global-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 22, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 31,67, was bedeutet, dass Beam Global weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Zusammenfassend ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung für Beam Global auf Basis des RSI.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz in der Online-Kommunikation. In diesem Zusammenhang zeigt die Diskussionsintensität der Beam Global-Aktie eine erhöhte Aktivität, was zu einer positiven Einschätzung führt. Ebenso deutet eine positive Veränderung der Stimmungsrate auf eine gute Bewertung hin. Insgesamt wird Beam Global daher als "Gut" eingestuft.

Die Analysteneinschätzung für Beam Global ergibt ebenfalls ein positives Bild, da in den letzten 12 Monaten keine schlechten Bewertungen abgegeben wurden und das langfristige Rating als "Gut" eingestuft wird. Obwohl es im letzten Monat keine Analystenupdates gab, erwarten die Analysten eine positive Kursentwicklung von 232,01 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

In Bezug auf die technische Analyse weist der gleitende Durchschnittskurs der Beam Global einen Wert von 9,3 USD auf, während die Aktie selbst bei 7,53 USD liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung in Bezug auf die Distanz zum GD200. Andererseits zeigt der GD50 einen Stand von 6,04 USD, was zu einer positiven Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der technischen Analyse für Beam Global.