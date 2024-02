Beam Communications Holdings Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Der gleitende Durchschnittskurs der Beam Communications liegt derzeit bei 0,19 AUD, während der Aktienkurs 0,2 AUD beträgt. Dies ergibt eine Distanz von +5,26 Prozent zum GD200 und führt zu einer Bewertung von "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt ebenfalls 0,2 AUD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von 0 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird der Beam Communications daher eine Gesamtnote von "Gut" vergeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz kann festgestellt werden, dass Beam Communications über einen längeren Zeitraum eine mittlere Diskussionsintensität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält Beam Communications daher in diesem Punkt die Einstufung "Neutral".

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Beam Communications besonders positiv diskutiert, wobei an drei Tagen positive Themen vorherrschten und an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen dominieren jedoch vor allem negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und erhält insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Beam Communications beträgt 42,86 Punkte, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der 25-Tage-RSI von 56,67 Punkten führt zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt wird Beam Communications daher in diesem Punkt der Analyse mit "Neutral" bewertet.