Beacon Roofing Supply Aktie: Was für ein Erfolg!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Beacon Roofing Supply. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 28,76 Punkte, was darauf hindeutet, dass Beacon Roofing Supply derzeit überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist Beacon Roofing Supply auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie von Beacon Roofing Supply für diesen Punkt unserer Analyse als "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite von Beacon Roofing Supply liegt bei 0 Prozent und damit 16,97 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 16 Prozent. Im Vergleich zur Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" ist die Aktie daher eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In den vergangenen zwölf Monaten wurde die Aktie von Beacon Roofing Supply von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit 0 "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Neutral". Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 65 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 88,68 USD eine erwartete Kursentwicklung von -26,7 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung der Aktie als "Schlecht".

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit 11 Tagen, an denen die Diskussion hauptsächlich von positiven Themen geprägt war, und einem Tag, an dem die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Beacon Roofing Supply gesprochen. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.