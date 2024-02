Beacon Roofing Supply Aktie: So schnell kann es gehen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der im Finanzmarkt häufig zur Beurteilung von überkauften oder überverkauften Wertpapieren eingesetzt wird. Bei Beacon Roofing Supply liegt der 7-Tage-RSI aktuell bei 27,69 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als überverkauft eingestuft wird und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die technische Analyse des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Beacon Roofing Supply-Aktie zeigt, dass der Wert aktuell bei 78,36 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 87,59 USD liegt. Dies entspricht einer Differenz von +11,78 Prozent und führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (84,96 USD) ergibt sich hingegen eine Abweichung von nur +3,1 Prozent, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In fundamentalen Kriterien wie dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Beacon Roofing Supply mit einem aktuellen Wert von 650,9 über dem Branchendurchschnitt von 31,8, was zu einer Überbewertung der Aktie führt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung auf fundamentalen Basis.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen eine Zunahme negativer Kommentare über Beacon Roofing Supply, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Häufigkeit der Diskussionen über die Aktie liegt jedoch im normalen Bereich, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich dadurch eine "Schlecht"-Bewertung der Aktie.

Insgesamt wird Beacon Roofing Supply auf Basis der verschiedenen Analysen mit einem gemischten Rating bewertet, wobei fundamentale und sentimentale Kriterien zu einer negativen Einschätzung führen, während die technische Analyse zu einem positiven Rating führt.