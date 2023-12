Beacon Roofing Supply Aktie: Jetzt aber!

Die Beacon Roofing Supply-Aktie wird durch verschiedene Analysen bewertet. Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Wert von 73,91 USD deutlich über dem letzten Schlusskurs von 87,95 USD liegt, was einer Abweichung von +19 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (78,89 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs, was eine Abweichung von +11,48 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Beacon Roofing Supply in den letzten Wochen deutlich verbessert, weshalb die Aktie ebenfalls mit einem "Gut"-Rating bewertet wird. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb hierfür eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, bewerten die Beacon Roofing Supply insgesamt als "Neutral", da keine schlechten Bewertungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 65 USD, was eine negative Entwicklung von -26,09 Prozent bedeutet. Aus diesem Grund wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Beacon Roofing Supply-Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage deutet jedoch auf eine neutrale Einstufung hin, da das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist.

Insgesamt erhält die Beacon Roofing Supply-Aktie auf Basis der verschiedenen Analysen ein "Gut"-Rating.